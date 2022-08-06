Сервисы сквозной аналитики

8
Rick.ai
Рейтинг
4.00
Цена
от 10 000 ₽/мес
Тестовый период
7 дней
Бесплатный тариф
нет
Отслеживание времени пребывания
Отслеживание ключевых слов
Выгодный
ROMI center
Рейтинг
4.00
Цена
от 1 000 ₽/мес
Тестовый период
14 дней
Бесплатный тариф
нет
Интеграция с другими сервисами
Быстрая техподдержка
Alytics
Рейтинг
4.00
Цена
от 5 100 ₽/мес
Тестовый период
нет
Бесплатный тариф
нет
Коллтрекинг
Оперативная техподдержка
Origami
Рейтинг
4.00
Цена
от 3 000 ₽/мес
Тестовый период
нет
Бесплатный тариф
нет
Работает с разными платформами
Удержание объема трафика
Максимум конверсий
Roistat
Рейтинг
4.00
Цена
от 5 820 ₽/мес
Тестовый период
14 дней
Бесплатный тариф
нет
Оперативная техподдержка
Большое количество интеграций
Ньютон
Рейтинг
4.00
Цена
от 1 800 ₽/мес
Тестовый период
14 дней
Бесплатный тариф
нет
Интеграция с CRM системами
Быстрая обратная связь
Экспекто
Рейтинг
4.00
Цена
от 6 490 ₽/мес
Пробный период
14 дней
Бесплатный тариф
есть
Встроенная CRM
Коллтрекинг
Популярный
UTMSTAT
Рейтинг
4.00
Цена
от 2 490 ₽/мес
Тестовый период
30 дней
Бесплатный тариф
нет
Интеграция с другими сервисами
Оперативная техподдержка

Rick.ai

Rick.ai

0 отзывов

Сквозная аналитика для быстрой оценки точек роста маркетинга и продаж Стройте быстрые, гибкие и удобные отчеты. Оптимизируйте CPL, CPO и тестируйте гипотезы роста с первых дней работы с сервисом.

Тестовый период
7 дней
Бесплатный тариф
нет
Отслеживание времени пребывания
Отслеживание ключевых слов
Преимущества

Простота использования. Широкий функционал. Оперативная служба поддеркжи.

Следите за планом продаж, заказов и лидов. Оптимизируйте рекламный бюджет Делайте выводы на исторических данных Google Analytics и рекламных кабинетов в первые минуты работы с Риком.

Смотрите, выполнился ли план по лидам, какие кампании эффективны, анализируйте конверсии сайта. Подключите CRM и выясните, какие кампании приводят целевых лидов, и как целевые лиды закрываются в продажу. Сокращайте цикл сделки и увеличивайте конверсию отдела продаж.

Рик автоматизирует сбор данных из разных источников — вы сможете получать метрики со сквозной аналитикой в пару кликов.

  • Рекламные кабинеты и медийные площадки

Рик получает расходы, клики, показы по utm-меткам из рекламных площадок

  • Google Analytics

Рик собирает исторические данные из Google Analytics: cобытия, страницы, действия и сессии пользователей

  • CRM или база данных

Рик получает сделки и продажи, объединяет их с сессиями пользователей. Интегрируется с готовыми CRM и самописными БД.

  • Коллтрекинг, чаты, формы обратной связи, лидформы

Рик понимает, как лид пришел в воронку, и помогает посчитать эффективность механик повышения конверсии

Вы получите не просто отчеты и сквозную аналитику: вы сможете находить причины неэффективных кампаний и гипотезы для увеличения продаж от рекламы.

Оценка:
* Перед публикацией отзыва, он пройдет предварительную модерацию и проверку.
ROMI center

ROMI center

0 отзывов

ROMI center автоматически передает данные о рекламе и продажах в дашборды, чтобы вы могли принимать решения на основании данных.

Тестовый период
14 дней
Бесплатный тариф
нет
Интеграция с другими сервисами
Быстрая техподдержка
Преимущества

Полное количество и качество получаемого трафика. Внятная статистика по рекламе товаров. Информация о каналах и лидах.

ROMI center — сервис маркетинговой аналитики для повышения продаж с рекламы. Наши продукты:

  • Система сквозной аналитики. Объединяет данные из рекламных площадок, сайта, CRM системы в одном удобном отчете. Показывает, какая реклама приводит клиентов.
  • Импорт данных в Яндекс.Метрику. Позволяет передавать и анализировать данные данные из Facebook, Вконтакте, Google Ads, AmoCRM и др. сервисов в Яндекс.Метрике.
  • Импорт данных в Google Analytics. Позволяет передавать и анализировать данные данные из Facebook, Вконтакте, Яндекс Директ, Bitrix24 и др. сервисов в Google Analytics.

Среди наших клиентов компании малого и среднего бизнеса, занятых в различных сферах деятельности: интернет-магазины одежды и обуви, службы доставки еды, узкоспециализированные игроки сегмента b2b и компании сферы услуг.

Мы будем полезны, если вы:

  • Тратите на рекламу от 100 000₽ каждый месяц.
  • Регулярно тестируете новые рекламные каналы и оптимизируете существующие.
  • Тратите от 8-ми до 40 часов ежемесячно на сбор данных об эффективности рекламы.
Оценка:
* Перед публикацией отзыва, он пройдет предварительную модерацию и проверку.
Alytics

Alytics

0 отзывов

Alytics - Система сквозной аналитики , которая позволяет оценивать эффективность рекламы на основе данных о продажах из СRM-системы.

Тестовый период
нет
Бесплатный тариф
нет
Коллтрекинг
Оперативная техподдержка
Преимущества

Уникальный гибкий подход к подключению CRM. Высокая точность данных сквозной аналитики. Любые интеграции. Настройка специалистами.

Alytics — система сквозной аналитики с лучшей автоматизацией контекстной рекламы.

  • Стройте гибкую сквозную аналитику

Сквозная аналитика позволяет снижать бюджет на рекламу, увеличивать прибыль и эффективно управлять рекламой. Все ключевые показатели от затрат до прибыли в одном отчете. Прозрачная и доступная статистика позволяет принимать правильные решения в маркетинге.

  • Используйте мультиканальную аналитику

Для эффективного управления рекламным бюжетом важно правильно учитывать вклад каждого источника в привлечение продажи. Alytics позволяет строить настоящую мультиканальную сквозную аналитику на профессиональном уровне.

  • Автоматизируйте управление контекстной рекламой

Мы начинали как система автоматизации контекстной рекламы, в этом направлении мы — профессионалы. С нами работают 60% агентств из ТОП-30. Alytics поможет вам повысить продажи с контекстной рекламы, оптимизировать бюджет и избавиться от рутинной работы

  • Повышайте эффективность с помощью специальных инструментов

Alytics — это универсальный инструмент маркетолога, поэтому мы предусмотрели и разработали инструменты, которые закрывают дополнительные регулярные задачи: создание отчетов, визуализация показателей, контроль план-факта и др.

Более 20 показателей для эффективного управления рекламой:

Трафик и цели

  • В любой момент времени вы можете оценить качество трафика, привлеченного рекламой, и получить достоверную статистику по показам, СTR, кликам, ценам за клик и т.д. По каждой цели, настроенной на вашем сайте, Alytics посчитает количество конверсий, коэффициент их достижения (CR) и стоимость (CPA)

Продажи из CRM и LTV

  • На основе выручки и прибыли из CRM система Alytics считает и показывает вам актуальные ROI, ROAS, ДРР, средний чек, чистую прибыль и др. Также вы можете учитывать Lifetime Value — прибыль от клиента за весь срок вашего сотрудничества с ним, благодаря учету повторных продаж.

Мультиканальная аналитика

  • Для эффективного управления рекламным бюджетом важно правильно учитывать вклад каждого источника в привлечение продажи. Это напрямую связано с выбранной моделью атрибуции — правилом распределения конверсии между источниками цепочки посещений. В зависимости от выбранной модели атрибуции меняется информация об окупаемости рекламных каналов. В Alytics есть все необходимые модели атрибуции.

Коллтрекинг

  • Используйте коллтрекинг Alytics или интегрируйте любой сторонний коллтрекинг, чтобы знать все от звонка до продажи: считать цену каждого звонка и рассчитывать прибыль от продаж через звонки.

Интерактивные BI-Дэшборды

Дэшборды отображают и визуализируют нужные вам ключевые показатели сквозной аналитики в виде красивых графиков, диаграмм и воронок. Они позволяют быстро оценить ситуацию и динамику самых важных показателей рекламной кампании для вашего бизнеса.

Дэшборд интерактивен. При клике на сегмент любого графика создается фильтр, по которому статистика во всех графиках автоматически фильтруется. Это позволяет быстро и удобно исследовать статистику сквозной аналитики. А главное, это помогает вам «не закапываться» в табличных цифрах, а легко и играючи с помощью визуализаций анализировать статистику, а значит быстрее и качественнее принимать правильные решения.

Оценка:
* Перед публикацией отзыва, он пройдет предварительную модерацию и проверку.
Origami

Origami

0 отзывов

Origami – независимая платформа для управления интернет-маркетингом. Специализируется на управлении и оптимизации контекстной рекламы в Яндексе и Google. Сегодня, проанализировав опыт и потребности тысячи бизнесов, проект развивается и расширяет функционал.

Тестовый период
нет
Бесплатный тариф
нет
Работает с разными платформами
Удержание объема трафика
Максимум конверсий
Преимущества

Работа из одной точки с несколькими площадками. Автоматическая чистка багов и поиск битых ссылок. Подробный анализ рекламы. Возможность автоматизации работы.

Кому подходит Origami?

Origami – одновременно функциональная и простая в использовании платформа.

Она подойдет:

  • Собственникам бизнеса, которые не хотят привлекать целую команду для управления эффективностью рекламы и очень заботятся о возврате инвестиций
  • Маркетологам в штате и маркетологам-фрилансерам
  • Менеджерам по работе с клиентами и специалистам рекламных агентств
  • Владельцам и руководителям агентств, занимающихся интернет-маркетингом
  • Собственникам и маркетологам маркетплейсов и интернет-магазинов с большим товарным фидом, для которых у нас есть специальные технологические решения.

Какие инструменты лежат внутри?

Пользователям платформы Origami доступны три блока инструментов.

Основной модуль Origami – сквозная аналитика, включающая модуль для управления и отслеживания результатов рекламных кампаний.

Origami сводит показатели из рекламных площадок, систем веб-аналитики, коллтрекинга и CRM в единый отчет со всеми возможными метриками от кликов до прибыли.

Источником данных для сквозной аналитики могут быть:

  • Системы аналитики: Яндекс Метрика и Google Analytics
  • CRM-системы: Битрикс24, amoCRM, Roistat, RetailCRM, Calltouch CRM
  • Все популярные системы коллтрекинга
  • Система трекинга e-mail обращений от Calltracking.ru
  • PostBack – система передачи конверсий в режиме реального времени

Второй блок состоит из инструментов оптимизации – решения этого блока напрямую управляют эффективностью рекламы.

Бид-менеджер – инструмент, автоматически регулирующий ставки для достижения ваших целей. А именно:

  • Удержание позиции спец.размещения
  • Удержание объема трафика
  • Удержание цены клика

Бид-менеджер обновляет ставку с частотой до 15 минут в рамках допустимого диапазона. Также инструменту можно задать специальные правило. Например: если целью было удержание второй позиции, но ставки первого и второго места спец.размещения отличаются не более чем на 20%, биддер поднимет объявление на позицию выше.

Автоправила – инструмент для автоматизации оптимизационных действий над компаниями.

Автоправила Origami очень гибкие в настройке – они подключаются ко всем или конкретным кампаниям, применяются для отдельных фраз, площадок, объявлений или генераторов.

Пример автоправила: если расход по площадке за последние 90 дней более 2000 рублей, а количество конверсий меньше 1, то площадку отключить.

Благодаря автоправилам можно отключать неэффективные кампании, запускать кампании при определенных условиях или получать оповещения.

Данный инструмент предназначен для управления кампаниями с небольшим бюджетом. Для управления кампаниями с бюджетом от 100 тыс. руб. команда Origami разработала другое решение.

Оптимизатор – самый технологичный инструмент платформы, разработанный на основе математических алгоритмов. Он управляет ставками на уровне фраз в Яндексе и Google.

Оптимизатор можно настроить по одной из двух стратегий:

  • Максимум конверсий – инструмент перераспределяет бюджет в сторону более эффективных фраз
  • Максимум дохода – инструмент работает на снижение расходов при сохранении эффективности

Генератор – специальный модуль Origami, который сильно облегчит жизнь бизнесу с большим товарным фидом. С помощью генератора вы можете автоматически создавать создавать тысячи товарных и категорийных объявлений как для Яндекс.Директ, так и для Google AdWords.

В платформу Origami также встроен актуализатор объявлений. В случае изменения данных в фиде (например, о цене или наличии товара) объявление обновляется.

Автоматический аудит рекламных кампаний – еще один полезный инструмент Origami, который автоматически оценит ваши РК по 23 параметрам.

Среди параметров: наличие ошибок в разметке, количество символов в заголовке и тексте, корректная работа счетчика метрики, отсутствие дублей, наличие креативов, наличие корректировок ставок по параметрам аудитории и т.д.

В результате аудита вы увидите слабые места РК. А также сможете обнаружить возможные ошибки, вызванные невнимательностью при создании рекламных кампаний.

При регулярном использовании аудита и внедрении рекомендаций отмечается рост эффективности на 10%.

Оценка:
* Перед публикацией отзыва, он пройдет предварительную модерацию и проверку.
Roistat

Roistat

0 отзывов

Roistat — маркетинговая платформа, которая помогает привлекать больше трафика, увеличивать конверсию в заявки, повышать продажи и лояльность клиентов

Тестовый период
14 дней
Бесплатный тариф
нет
Оперативная техподдержка
Большое количество интеграций
Преимущества

Виджеты для повышения конверсии сайта. Отслеживание источников звонков и email. Уведомления при изменении показателей.

Помогаем получить максимум прибыли от рекламы.

Roistat — маркетинговая платформа, которая помогает привлекать больше трафика, увеличивать конверсию в заявки, повышать продажи и лояльность клиентов.

Экономия на неэффективной рекламе:

Автоматически собирайте данные о рекламных расходах и выручке в одном окне. Узнайте, какая реклама приводит клиентов, а какая впустую тратит бюджет

Инструменты сквозной аналитики:

  • Сквозная аналитика
  • Мультиканальная аналитика
  • А/Б-тесты
  • Коллтрекинг
  • Когортный анализ
  • Дашборд

Привлечение трафика по меньшей стоимости:

Используйте интеллектуальное управление ставками и проверяйте настройки рекламы с помощью автоматического аудитора

Инструменты для роста трафика:

  • Управление клиентами
  • Аудитор рекламных кампаний
  • SEO-аудитор

Увеличение конверсии сайта:

Получайте контакты пользователей, которые собирались уйти с вашего сайта, с помощью ловца лидов. Помогайте потенциальным клиентам оставить заявку с помощью Онлайн-чата

Инструменты для роста лидов и заявок:

  • Ловец лидов
  • Онлайн-чат
  • Мультивиджет

Увеличение среднего чека и повторных продаж:

Организуйте работу колл-центра и анализируйте работу операторов автоматически с помощью речевой аналитики. Создавайте и отправляйте email-рассылки по сегментам клиентов

Инструменты для роста продаж:

  • Речевая аналитика
  • Виртуальная ATC
  • Email-рассылки

Продвинутая платформа для эффективного маркетинга и продаж.

Воспользуйтесь всеми возможностями сквозной аналитики Roistat для роста заявок без увеличения бюджета.

Сквозная аналитика:

  • Отслеживайте показатели по онлайн- и офлайн-источникам от просмотров рекламы до прибыли с помощью отчетов

Мультиканальная аналитика:

  • Оценивайте влияние каждого канала трафика на продажи по всей цепочке касаний, используя гибкие модели атрибуции

Дашборд:

  • Настройте графики с ключевыми показателями и контролируйте бизнес в одном окне

Управление ставками: 

  • Повышайте эффективность рекламы с помощью интеллектуального назначения ставок

Коллтрекинг:

  • Анализируйте источники звонков с онлайн- и офлайн- рекламы

Email-трекинг:

  • Определяйте источники заявок, отправленных по электронной почте

А/Б-тесты:

  • Проверяйте гипотезы по юзабилити сайта и оценивайте результаты по прибыли

Когортный анализ:

  • Анализируйте показатели бизнеса для отдельных сегментов клиентов и выявляйте закономерности
Оценка:
* Перед публикацией отзыва, он пройдет предварительную модерацию и проверку.
Ньютон

Ньютон

0 отзывов

Сервис Ньютон состоит из 3 продуктов: коллбэк, коллтрекинг и сквозная аналитика. Благодаря Ньютону вы сможете увидеть все результаты вашего проекта, начиная от расходов в рекламных кабинетах и до доходов от продаж ваших товаров и услуг.

Тестовый период
14 дней
Бесплатный тариф
нет
Интеграция с CRM системами
Быстрая обратная связь
Преимущества

Интеграция с основными системам рекламы. Режим "Одного окна" Простота настройки. Интеграция с любой CRM-системой.

Сквозная аналитика, коллтрекинг и коллбэк.

Простое управление рекламой и самый удобный интерфейс – уже через 24 часа вы получите стоимость лидов.

Для кого подойдет Ньютон?

Один продукт для всей команды: все инструменты управления маркетингом в едином окне

Маркетолог компании

  • Анализ и оптимизация рекламных источников
  • Учет всех видов обращений
  • Сквозная аналитика от показа рекламы до продаж

Менеджер по продажам

  • Увеличение количества заявок с сайта
  • Контроль работы менеджеров по продажам

Владелец бизнеса

  • Анализ ключевых показателей
  • Снижение расходов на рекламу

Инструменты аналитики Ньютон

Продукты Ньютон помогают упростить управление маркетингом и оптимизировать расходы на рекламу

Cквозная аналитика

  • Комплексный анализ вашего маркетинга: от рекламы до продаж.

Коллбэк

  • Обратный звонок с сайта — увеличивайте количество заявок с вашего сайта.

Коллтрекинг

  • Технология отслеживания эффективности рекламы — узнайте, какие источники действительно приносят вам клиентов.

Быстрая настройка

Готовые интеграции с сервисами, есть API

Оценка:
* Перед публикацией отзыва, он пройдет предварительную модерацию и проверку.
Экспекто

Экспекто

0 отзывов

Экспекто это: 1. Создание рекламы за 15 минут сразу на двух площадках: Яндекс и Google. 2. Сквозная аналитика без сложных интеграций по всем каналам трафика. 3. Оптимизация контекстной рекламы по ROI. 4. Формы захвата посетителей и безлимитный обратный звонок. 5. Динамический коллтрекинг без ограничения количества номеров. 6. Интуитивно понятная CRM-система.

Пробный период
14 дней
Бесплатный тариф
есть
Встроенная CRM
Коллтрекинг
Преимущества

Оперативная техподдержка. Недорогой коллтрекинг. Быстрая настройка.

Удобная сквозная аналитика и коллтрекинг.

Прозрачно показывает расходы на рекламные каналы и эффект от их использования. Позволяет перенаправить рекламные бюджеты от неэффективных источников к приносящим прибыль. Помогает увеличить отдачу от рекламы на 40-60%.

Сквозная аналитика

  • Отслеживайте эффективность вашей рекламы — Экспекто позволяет контролировать расходы за любой период времени по каждой рекламной кампании. Вся необходимая информация находится в одном месте: от расходов на рекламу до стоимости клика и количества заказов.

Встроенная CRM система

  • Экспекто автоматически фиксирует заявки и звонки клиентов, вне зависимости от источника заявки: веб-форма, e-mail, телефон, социальные сети или чат.

Коллтрекинг

  • Экспекто отследит звонки от рекламы и поможет на основании этих данных оптимизировать бюджет. Записи телефонных разговоров хранятся в карточке клиента 12 месяцев.

Обратный звонок

  • Принимайте звонки и связывайтесь с клиентом в 1 клик. Записи телефонных разговоров хранятся в карточке клиента 12 месяцев.

Оптимизация

  • Экспекто позволяет оценить эффективность ключевой фразы, рекламной площадки или объявления по стоимости заказа, выручке от продаж и ROI. Неэффективные объявления и рекламные кампании можно отключить автоматически.

Интеграция в 1 клик

  • Экспекто быстро и удобно интегрируется с популярными рекламными площадками и CRM системами: Яндекс.Директ, Google Ads, а также amoCRM и Битрикс24.
Оценка:
* Перед публикацией отзыва, он пройдет предварительную модерацию и проверку.
UTMSTAT

UTMSTAT

0 отзывов

Профессиональный сервис сквозной и бизнес-аналитики. UTMSTAT покажет какие рекламные каналы работают, какие приносят убытки и что нужно сделать, чтобы увеличить прибыль.

Тестовый период
30 дней
Бесплатный тариф
нет
Интеграция с другими сервисами
Оперативная техподдержка
Преимущества

Наличие робота аналитика. Встроенная CRM. Инструкции по исправлению ошибок. Контроль точности данных.

В чем ценность UTMSTAT:

Основная проблема на рынке аналитики не в отсутствии сервисов аналитики, а в экспертизе по работе с ними. Все обычно долго, дорого и не работает. Как UTMSTAT решает эту задачу:

Готовое решение, а не конструктор

  • Вы сразу получаете правильный набор дашбордов для оценки эффективности рекламы, рабочие коннекторы по сбору данных в них и инструменты мониторинга точности данных. Типовых дашбордов примерно 10 штук и они подходят под любой бизнес. Изобретать и разрабатывать ничего не нужно. Все проверено на объемах в тысячи лидов в день и бюджетах в несколько миллионов рублей. Если у вас меньше - вам точно подойдет.

Готовый план действий

  • На рынке мало экспертов-аналитиков, кто имеет четкий план действий без желания разработать очередной дашборд. Поэтому мы взяли роль экспертов на себя и разработали пошаговый план действий, чтобы сквозная аналитика дала вам точный ответ об эффективности рекламных источников примерно за 30 дней.

Нет проблем с подрядчиками

  • Команда UTMSTAT может взять на себя все задачи по внедрению и сопровждению аналитики за разумные деньги. Искать случайных исполнителей, которые периодически исчезают - не нужно. Мы настроили уже более 500 проектов и знаем про сквозную аналитику практически все. Для крупных клиентов есть возможность доработок.

Не конкурирует, а дополняет Google Analytics/Яндекс Метрику/Facebook

  • UTMSTAT не является заменой или конкурентом популярных сервисов аналитики, UTMSTAT - это скорее мощный коннектор, который берет на себя всю дорогостоящую разработку и экспертизу по работе с данными. Работая в UTMSTAT, вы имеете возможность отправлять конверсии в Google Analytics/Яндекс Метрику/Facebook на основе реальных продаж из CRM и строить отчеты в любом сервисе аналитики. Жесткой привязки к UTMSTAT нет.
Оценка:
* Перед публикацией отзыва, он пройдет предварительную модерацию и проверку.

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