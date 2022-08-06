Сервисы сквозной аналитики

Origami – независимая платформа для управления интернет-маркетингом. Специализируется на управлении и оптимизации контекстной рекламы в Яндексе и Google. Сегодня, проанализировав опыт и потребности тысячи бизнесов, проект развивается и расширяет функционал.

Работа из одной точки с несколькими площадками. Автоматическая чистка багов и поиск битых ссылок. Подробный анализ рекламы. Возможность автоматизации работы.

Кому подходит Origami?

Origami – одновременно функциональная и простая в использовании платформа.

Она подойдет:

Собственникам бизнеса, которые не хотят привлекать целую команду для управления эффективностью рекламы и очень заботятся о возврате инвестиций

Маркетологам в штате и маркетологам-фрилансерам

Менеджерам по работе с клиентами и специалистам рекламных агентств

Владельцам и руководителям агентств, занимающихся интернет-маркетингом

Собственникам и маркетологам маркетплейсов и интернет-магазинов с большим товарным фидом, для которых у нас есть специальные технологические решения.

Какие инструменты лежат внутри?

Пользователям платформы Origami доступны три блока инструментов.

Основной модуль Origami – сквозная аналитика, включающая модуль для управления и отслеживания результатов рекламных кампаний.

Origami сводит показатели из рекламных площадок, систем веб-аналитики, коллтрекинга и CRM в единый отчет со всеми возможными метриками от кликов до прибыли.

Источником данных для сквозной аналитики могут быть:

Системы аналитики: Яндекс Метрика и Google Analytics

CRM-системы: Битрикс24, amoCRM, Roistat, RetailCRM, Calltouch CRM

Все популярные системы коллтрекинга

Система трекинга e-mail обращений от Calltracking.ru

PostBack – система передачи конверсий в режиме реального времени

Второй блок состоит из инструментов оптимизации – решения этого блока напрямую управляют эффективностью рекламы.

Бид-менеджер – инструмент, автоматически регулирующий ставки для достижения ваших целей. А именно:

Удержание позиции спец.размещения

Удержание объема трафика

Удержание цены клика

Бид-менеджер обновляет ставку с частотой до 15 минут в рамках допустимого диапазона. Также инструменту можно задать специальные правило. Например: если целью было удержание второй позиции, но ставки первого и второго места спец.размещения отличаются не более чем на 20%, биддер поднимет объявление на позицию выше.

Автоправила – инструмент для автоматизации оптимизационных действий над компаниями.

Автоправила Origami очень гибкие в настройке – они подключаются ко всем или конкретным кампаниям, применяются для отдельных фраз, площадок, объявлений или генераторов.

Пример автоправила: если расход по площадке за последние 90 дней более 2000 рублей, а количество конверсий меньше 1, то площадку отключить.

Благодаря автоправилам можно отключать неэффективные кампании, запускать кампании при определенных условиях или получать оповещения.

Данный инструмент предназначен для управления кампаниями с небольшим бюджетом. Для управления кампаниями с бюджетом от 100 тыс. руб. команда Origami разработала другое решение.

Оптимизатор – самый технологичный инструмент платформы, разработанный на основе математических алгоритмов. Он управляет ставками на уровне фраз в Яндексе и Google.

Оптимизатор можно настроить по одной из двух стратегий:

Максимум конверсий – инструмент перераспределяет бюджет в сторону более эффективных фраз

Максимум дохода – инструмент работает на снижение расходов при сохранении эффективности

Генератор – специальный модуль Origami, который сильно облегчит жизнь бизнесу с большим товарным фидом. С помощью генератора вы можете автоматически создавать создавать тысячи товарных и категорийных объявлений как для Яндекс.Директ, так и для Google AdWords.

В платформу Origami также встроен актуализатор объявлений. В случае изменения данных в фиде (например, о цене или наличии товара) объявление обновляется.

Автоматический аудит рекламных кампаний – еще один полезный инструмент Origami, который автоматически оценит ваши РК по 23 параметрам.

Среди параметров: наличие ошибок в разметке, количество символов в заголовке и тексте, корректная работа счетчика метрики, отсутствие дублей, наличие креативов, наличие корректировок ставок по параметрам аудитории и т.д.

В результате аудита вы увидите слабые места РК. А также сможете обнаружить возможные ошибки, вызванные невнимательностью при создании рекламных кампаний.

При регулярном использовании аудита и внедрении рекомендаций отмечается рост эффективности на 10%.