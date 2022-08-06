Сервисы сквозной аналитики

Сквозная аналитика для быстрой оценки точек роста маркетинга и продаж Стройте быстрые, гибкие и удобные отчеты. Оптимизируйте CPL, CPO и тестируйте гипотезы роста с первых дней работы с сервисом.
Простота использования. Широкий функционал. Оперативная служба поддеркжи.
Следите за планом продаж, заказов и лидов. Оптимизируйте рекламный бюджет Делайте выводы на исторических данных Google Analytics и рекламных кабинетов в первые минуты работы с Риком.
Смотрите, выполнился ли план по лидам, какие кампании эффективны, анализируйте конверсии сайта. Подключите CRM и выясните, какие кампании приводят целевых лидов, и как целевые лиды закрываются в продажу. Сокращайте цикл сделки и увеличивайте конверсию отдела продаж.
Рик автоматизирует сбор данных из разных источников — вы сможете получать метрики со сквозной аналитикой в пару кликов.
Рик получает расходы, клики, показы по utm-меткам из рекламных площадок
Рик собирает исторические данные из Google Analytics: cобытия, страницы, действия и сессии пользователей
Рик получает сделки и продажи, объединяет их с сессиями пользователей. Интегрируется с готовыми CRM и самописными БД.
Рик понимает, как лид пришел в воронку, и помогает посчитать эффективность механик повышения конверсии
Вы получите не просто отчеты и сквозную аналитику: вы сможете находить причины неэффективных кампаний и гипотезы для увеличения продаж от рекламы.
ROMI center автоматически передает данные о рекламе и продажах в дашборды, чтобы вы могли принимать решения на основании данных.
Полное количество и качество получаемого трафика. Внятная статистика по рекламе товаров. Информация о каналах и лидах.
ROMI center — сервис маркетинговой аналитики для повышения продаж с рекламы. Наши продукты:
Среди наших клиентов компании малого и среднего бизнеса, занятых в различных сферах деятельности: интернет-магазины одежды и обуви, службы доставки еды, узкоспециализированные игроки сегмента b2b и компании сферы услуг.
Мы будем полезны, если вы:
Alytics - Система сквозной аналитики , которая позволяет оценивать эффективность рекламы на основе данных о продажах из СRM-системы.
Уникальный гибкий подход к подключению CRM. Высокая точность данных сквозной аналитики. Любые интеграции. Настройка специалистами.
Alytics — система сквозной аналитики с лучшей автоматизацией контекстной рекламы.
Сквозная аналитика позволяет снижать бюджет на рекламу, увеличивать прибыль и эффективно управлять рекламой. Все ключевые показатели от затрат до прибыли в одном отчете. Прозрачная и доступная статистика позволяет принимать правильные решения в маркетинге.
Для эффективного управления рекламным бюжетом важно правильно учитывать вклад каждого источника в привлечение продажи. Alytics позволяет строить настоящую мультиканальную сквозную аналитику на профессиональном уровне.
Мы начинали как система автоматизации контекстной рекламы, в этом направлении мы — профессионалы. С нами работают 60% агентств из ТОП-30. Alytics поможет вам повысить продажи с контекстной рекламы, оптимизировать бюджет и избавиться от рутинной работы
Alytics — это универсальный инструмент маркетолога, поэтому мы предусмотрели и разработали инструменты, которые закрывают дополнительные регулярные задачи: создание отчетов, визуализация показателей, контроль план-факта и др.
Более 20 показателей для эффективного управления рекламой:
Трафик и цели
Продажи из CRM и LTV
Мультиканальная аналитика
Коллтрекинг
Интерактивные BI-Дэшборды
Дэшборды отображают и визуализируют нужные вам ключевые показатели сквозной аналитики в виде красивых графиков, диаграмм и воронок. Они позволяют быстро оценить ситуацию и динамику самых важных показателей рекламной кампании для вашего бизнеса.
Дэшборд интерактивен. При клике на сегмент любого графика создается фильтр, по которому статистика во всех графиках автоматически фильтруется. Это позволяет быстро и удобно исследовать статистику сквозной аналитики. А главное, это помогает вам «не закапываться» в табличных цифрах, а легко и играючи с помощью визуализаций анализировать статистику, а значит быстрее и качественнее принимать правильные решения.
Origami – независимая платформа для управления интернет-маркетингом. Специализируется на управлении и оптимизации контекстной рекламы в Яндексе и Google. Сегодня, проанализировав опыт и потребности тысячи бизнесов, проект развивается и расширяет функционал.
Работа из одной точки с несколькими площадками. Автоматическая чистка багов и поиск битых ссылок. Подробный анализ рекламы. Возможность автоматизации работы.
Кому подходит Origami?
Origami – одновременно функциональная и простая в использовании платформа.
Она подойдет:
Какие инструменты лежат внутри?
Пользователям платформы Origami доступны три блока инструментов.
Основной модуль Origami – сквозная аналитика, включающая модуль для управления и отслеживания результатов рекламных кампаний.
Origami сводит показатели из рекламных площадок, систем веб-аналитики, коллтрекинга и CRM в единый отчет со всеми возможными метриками от кликов до прибыли.
Источником данных для сквозной аналитики могут быть:
Второй блок состоит из инструментов оптимизации – решения этого блока напрямую управляют эффективностью рекламы.
Бид-менеджер – инструмент, автоматически регулирующий ставки для достижения ваших целей. А именно:
Бид-менеджер обновляет ставку с частотой до 15 минут в рамках допустимого диапазона. Также инструменту можно задать специальные правило. Например: если целью было удержание второй позиции, но ставки первого и второго места спец.размещения отличаются не более чем на 20%, биддер поднимет объявление на позицию выше.
Автоправила – инструмент для автоматизации оптимизационных действий над компаниями.
Автоправила Origami очень гибкие в настройке – они подключаются ко всем или конкретным кампаниям, применяются для отдельных фраз, площадок, объявлений или генераторов.
Пример автоправила: если расход по площадке за последние 90 дней более 2000 рублей, а количество конверсий меньше 1, то площадку отключить.
Благодаря автоправилам можно отключать неэффективные кампании, запускать кампании при определенных условиях или получать оповещения.
Данный инструмент предназначен для управления кампаниями с небольшим бюджетом. Для управления кампаниями с бюджетом от 100 тыс. руб. команда Origami разработала другое решение.
Оптимизатор – самый технологичный инструмент платформы, разработанный на основе математических алгоритмов. Он управляет ставками на уровне фраз в Яндексе и Google.
Оптимизатор можно настроить по одной из двух стратегий:
Генератор – специальный модуль Origami, который сильно облегчит жизнь бизнесу с большим товарным фидом. С помощью генератора вы можете автоматически создавать создавать тысячи товарных и категорийных объявлений как для Яндекс.Директ, так и для Google AdWords.
В платформу Origami также встроен актуализатор объявлений. В случае изменения данных в фиде (например, о цене или наличии товара) объявление обновляется.
Автоматический аудит рекламных кампаний – еще один полезный инструмент Origami, который автоматически оценит ваши РК по 23 параметрам.
Среди параметров: наличие ошибок в разметке, количество символов в заголовке и тексте, корректная работа счетчика метрики, отсутствие дублей, наличие креативов, наличие корректировок ставок по параметрам аудитории и т.д.
В результате аудита вы увидите слабые места РК. А также сможете обнаружить возможные ошибки, вызванные невнимательностью при создании рекламных кампаний.
При регулярном использовании аудита и внедрении рекомендаций отмечается рост эффективности на 10%.
Roistat — маркетинговая платформа, которая помогает привлекать больше трафика, увеличивать конверсию в заявки, повышать продажи и лояльность клиентов
Виджеты для повышения конверсии сайта. Отслеживание источников звонков и email. Уведомления при изменении показателей.
Помогаем получить максимум прибыли от рекламы.
Roistat — маркетинговая платформа, которая помогает привлекать больше трафика, увеличивать конверсию в заявки, повышать продажи и лояльность клиентов.
Экономия на неэффективной рекламе:
Автоматически собирайте данные о рекламных расходах и выручке в одном окне. Узнайте, какая реклама приводит клиентов, а какая впустую тратит бюджет
Инструменты сквозной аналитики:
Привлечение трафика по меньшей стоимости:
Используйте интеллектуальное управление ставками и проверяйте настройки рекламы с помощью автоматического аудитора
Инструменты для роста трафика:
Увеличение конверсии сайта:
Получайте контакты пользователей, которые собирались уйти с вашего сайта, с помощью ловца лидов. Помогайте потенциальным клиентам оставить заявку с помощью Онлайн-чата
Инструменты для роста лидов и заявок:
Увеличение среднего чека и повторных продаж:
Организуйте работу колл-центра и анализируйте работу операторов автоматически с помощью речевой аналитики. Создавайте и отправляйте email-рассылки по сегментам клиентов
Инструменты для роста продаж:
Продвинутая платформа для эффективного маркетинга и продаж.
Воспользуйтесь всеми возможностями сквозной аналитики Roistat для роста заявок без увеличения бюджета.
Сквозная аналитика:
Мультиканальная аналитика:
Дашборд:
Управление ставками:
Коллтрекинг:
Email-трекинг:
А/Б-тесты:
Когортный анализ:
Сервис Ньютон состоит из 3 продуктов: коллбэк, коллтрекинг и сквозная аналитика. Благодаря Ньютону вы сможете увидеть все результаты вашего проекта, начиная от расходов в рекламных кабинетах и до доходов от продаж ваших товаров и услуг.
Интеграция с основными системам рекламы. Режим "Одного окна" Простота настройки. Интеграция с любой CRM-системой.
Сквозная аналитика, коллтрекинг и коллбэк.
Простое управление рекламой и самый удобный интерфейс – уже через 24 часа вы получите стоимость лидов.
Для кого подойдет Ньютон?
Один продукт для всей команды: все инструменты управления маркетингом в едином окне
Маркетолог компании
Менеджер по продажам
Владелец бизнеса
Инструменты аналитики Ньютон
Продукты Ньютон помогают упростить управление маркетингом и оптимизировать расходы на рекламу
Cквозная аналитика
Коллбэк
Коллтрекинг
Быстрая настройка
Готовые интеграции с сервисами, есть API
Экспекто это: 1. Создание рекламы за 15 минут сразу на двух площадках: Яндекс и Google. 2. Сквозная аналитика без сложных интеграций по всем каналам трафика. 3. Оптимизация контекстной рекламы по ROI. 4. Формы захвата посетителей и безлимитный обратный звонок. 5. Динамический коллтрекинг без ограничения количества номеров. 6. Интуитивно понятная CRM-система.
Оперативная техподдержка. Недорогой коллтрекинг. Быстрая настройка.
Удобная сквозная аналитика и коллтрекинг.
Прозрачно показывает расходы на рекламные каналы и эффект от их использования. Позволяет перенаправить рекламные бюджеты от неэффективных источников к приносящим прибыль. Помогает увеличить отдачу от рекламы на 40-60%.
Сквозная аналитика
Встроенная CRM система
Коллтрекинг
Обратный звонок
Оптимизация
Интеграция в 1 клик
Профессиональный сервис сквозной и бизнес-аналитики. UTMSTAT покажет какие рекламные каналы работают, какие приносят убытки и что нужно сделать, чтобы увеличить прибыль.
Наличие робота аналитика. Встроенная CRM. Инструкции по исправлению ошибок. Контроль точности данных.
В чем ценность UTMSTAT:
Основная проблема на рынке аналитики не в отсутствии сервисов аналитики, а в экспертизе по работе с ними. Все обычно долго, дорого и не работает. Как UTMSTAT решает эту задачу:
Готовое решение, а не конструктор
Готовый план действий
Нет проблем с подрядчиками
Не конкурирует, а дополняет Google Analytics/Яндекс Метрику/Facebook